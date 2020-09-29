1 yıldır asfalt bekliyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da Çomar Barajı yolundaki bağ sakinleri tozdan şikayetçi.

100 hanenin bulunduğu bağda, bağ sakinleri yolların bozuk olması ve ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının her gün bu yoldan geçmesinden dolayı tozdan şikayetçi.

Çorum Belediyesi’ne geçtiğimiz yıl bir dilekçe yazmalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini belirten bağ sakinleri, 250-300 metrelik yolun asfaltlanmasını istediklerini ve bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Asfalt yapılmadığından dolayı evlerin toz içinde kaldığını dile getiren bağ sakinleri; “Geçtiğimiz yıl bu yolun asfaltlanması için Çorum Belediyesi’ne bir dilekçe yazdık ama 1 yıl geçmesine rağmen kimse geri dönüş yapmadı. Ağır tonajlı hafriyat kamyonları bu yoldan geçtiği için yollar hem bozuldu hem de toz içinde kaldık. Yol zaten 250-300 metre. Yetkililerden bu yolun asfaltlanması için yardım bekliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 14:12