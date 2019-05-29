10. Akıl Oyunları Turnuvası başladı

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Akıl Oyunları Turnuvası’nın startı Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde verildi.

Turnuvanın açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban oynadıkları hedef5 oyunu ile yaptı.

Akıl oyunlarının öğrencilerin kişisel gelişimi için önemli bir organizasyon olduğunu belirten Yahya Çoban, "Çorum Belediyesi ile eğitim alanında güzel bir iş birliğimiz var bu tür organizasyonlarla bunu daha da ileri taşıyacağız" dedi ve yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.



Belediye Başkan Yardımcısı Candan, bu sene 10.’su gerçekleştirilen akıl oyunlarına toplamda 40 okuldan 684 öğrencinin katıldığını açıkladı. Candan, "Zeka oyunları çocuklarımızın öğrenme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kendilerine olan özgüvenlerini artırıyor ve yeni arkadaşlık kurmalarını sağlıyor. Bir yandan bireysel beceriler gelişirken diğer yandan da çocuklarımızın iletişim ve sosyal becerilerini geliştiriyor" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde startı verilen turnuvada öğrenciler, becerikli yapılar, reversi, satranç, mangala, abolone, hedef 5, koridor olmak üzere 7 branşta yarışacak. Turnuvanın finali 31 Mayıs Cuma günü Buhara Kültür Merkezinde yapılacak ödül töreni ile sona erecek.