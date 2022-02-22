10 arsadan 3’ü satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Kuruçay’daki hobi arsalarının satış ihalesi gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede 10 hobi arsasından 3 tanesi satıldı.

Açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede muhammen bedeli 170 bin lira değerindeki arsaya en yüksek teklifi 190 bin lira ile Sinan Erol, 150 bin lira değerindeki arsaya en yüksek teklifi 156 bin lira Metin Devrez ve 150 bin lira değerindeki diğer arsaya tek teklif veren Gökhan Ayyıldız aldı.

İhalelerin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.