10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor.

10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi  Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca, Bakanlıkça  gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 21:53
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