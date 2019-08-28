10 yılda 7,32 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan “Yerli Katma Değer” raporu açıklandı. Rapora göre 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı gerçekleşti. 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam ihracat, ülkemize 5,93 milyar dolarlık yerli katma değer sağladı.

2009-2018 yılları arasında, inşaat seramikleri sektörünün üretimden yarattığı katma değer, sürekli olarak artış eğilimi içinde. 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 13,0 milyar TL ve seramik sağlık gereçleri ise 5,5 milyar TL üretimden katma değer yarattı. Bu sayede inşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 18,5 milyar TL üretimden katma değer yaratmış oldu. İnşaat seramikleri sektörünün katma değer yaratma gücünün 2009 yılında yüzde 29,4 olduğu; 2018 yılında ise yüzde 36’ya yükseldiği görülüyor.

10 yılda 56,8 milyar TL değerinde üretim yapıldı

İnşaat seramikleri sektöründe yapılan üretimin, ülke ekonomisine büyük katkıları bulunuyor. Açıklanan raporda, 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemelerinin toplam 42,1 milyar TL ve seramik sağlık gereçlerinin ise 14,7 milyar TL üretim değerine ulaştığı gözlemleniyor. İnşaat seramikleri sektörünün son 10 yılda cari fiyatlarla 56,8 milyar TL değerinde üretim yaptığı belirtiliyor.

İstihdam, üretim ve katma değer artışına paralel olarak yükseliyor

İnşaat seramikleri sektörü, yarattığı katma değerin yanı sıra istihdama yönelik olarak da önemli katkılar sunuyor. Seramik kaplamaları malzemeleri sektöründe, 2009 yılında 10 bin 124 olan istihdam rakamı, 2018 yılında 17 bin 015’e yükseldi. Seramik sağlık gereçleri sektöründe ise bu rakam, 5 bin 977’den 10 bin 240’a çıktı. Rakamlar, inşaat malzemeleri sektöründe toplam istihdamın, 2009 yılında 16 bin 101, 2018 yılında ise 27 bin 255 kişi olduğunu gösteriyor.

“Sürekli büyüyen ve rekorlar kıran bir sektörüz”

Sektör olarak sürekli büyüyen bir ivme çizdiklerini ve rekorlara imza attıklarını belirten Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, “Sektörümüzde elde edilen sürekli yükseliş grafiği, Türkiye ekonomisi için büyük avantajlar yaratıyor. Sektörümüz, 300 binden fazla dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapı. Federasyonumuz tarafından hazırlanan rapor, seramik sektörünün ihracat alanında elde etmiş olduğu başarıyı gözler önüne seriyor. 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 12 büyüyerek 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğalgaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı yüzde 6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kalıyor. Cari açığın kapanmasına yüksek oranlı katkı sağlıyoruz. Bu oran başlı başına bir rekordur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 11:42