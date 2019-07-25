EROL TAŞKAN

Mecitözü'nde iki çocuk annesi engelinden dolayı 10 yıldır evinde hapis hayatı yaşadığını anlatarak, "10 yıldır ev hapsi yaşıyorum, dışarı çıkmaya hasret kaldım." sözleriyle akülü araç desteği için hayır sahiplerine seslendi.



14 yaşında bir kızı ve 10 yaşında bir oğlu olan Semra Demirer, kas hastalığı pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Her geçen gün ilerleyen hastalığı, Semra Demirer'in yürümesini güçleştirirken beraberinde artan diğer rahatsızlıklar da genç annenin yakasını bırakmıyor.

"Dört duvar arasında yaşamanın zorluğunu ancak çeken bilir" diyen Semra Demirer, oturduğu yerden zar zor kalkıp, duvarlara tutunarak odadan odaya geçmeye çalışıyor. En büyük riski düşmek olan genç anne, yaşadığı tüm zorluklara rağmen iki evladına annelik yapmaya çalışıyor.



Kas zayıflamasına bağlı olarak sürekli kasılmalar yaşayan Semra Demirer'in en büyük yaşam kaynağı eşi ve çocukları olmuş. Son 10 yıldır eşini yalnız bırakmayan kocası, Semra Demirer'in yanından ayrılamıyor. Aile reisinin bu nedenle çalışamıyor olması da evin geçimi konusundaki yükü ağırlaştıkça ağırlaştırıyor.



Her geçen gün sağlığını kaybettiğini anlatan Semra Demirer, "Sağlık sorunlarımla baş etmenin yanı sıra psikolojik olarak da büyük travmalar yaşadık. Sağlığımı kaybediyor olmanın üzüntüsü yanı sıra, evde dört duvar arasına sıkışan hayatım, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şimdilik tek isteğim, arada bir de olsa dışarı çıkabilmek. Hava alıp kısıtlı da olsa yaşadığımı hissedebilmek. Kendi imkanlarımızla akülü araç alabilecek durumda değiliz. Bu konuda bana destek olacak hayır sahiplerine ömrüm boyunca duacı olacağım." dedi.



En büyük hayalinin, hastalığının iyileşmesi için bir umut olduğunu, bu umudunu yitirmemeye gayret ettiğini de dile getiren Semra Demirer, tedavi konusunda da yol gösterip destek olacak insanlara ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Semra Demirer, hayır sahiplerinden gelecek müjdeli bir haber beklediğini, kendisini esir alan hastalığa direnmek ve hayata tutunmak için yardım beklediğini ifade etti.