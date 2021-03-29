100 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak.

100 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak.

İstanbul Okan Üniversitesi'nin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Akademik personel alımları için aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılar için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 19:41
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