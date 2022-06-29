'1000’in üzerinde projeye destek verdik'

M.BURAK YALÇIN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Çorum’da yapıldı. Toplantıda konuşma yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, OKA olarak 1000’in üzerinde projeye destek verdiklerini söyledi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantı OKA Yönetim Kurulu Başkanı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, bölge illerde 13 yıldır proje geliştirme, destekleme ve izleme faaliyetlerini yürüten OKA’nın bu dönem zarfında 1000’in üzerinde projenin hayata geçirilmesine destek verdiğini ifade etti.

Haziran ayı toplantısında da ajasın devam eden projeleri ile ilgili görüşmeler yapacaklarını ifade eden Vali Hatioğlu, “2022 yılında ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız. Ajansımızın önümüzdeki dönemlerde de, bugüne kadar olduğu gibi, artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde verimlilik artışı, istihdamın teşviki, yatırım alanlarının etkin kullanımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında destek sağlanması amacıyla faaliyet ve desteklere yoğunlaşacağını bütün yönetim kurulu üyelerimiz adına söylemek isterim” dedi.

2024-2028 Orta Karadeniz Bölge Planı hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Hatipoğlu, “Bölge Planını, ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması yaparak ve sorunlara gerçekçi çözümler önermesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu açıdan bütün ilgilileri, geleceğe dair önerileri bulunan bütün paydaşlarımızı bu plana katkı vermeye davet ediyorum” diye konuştu.