101. yılı kutladı, yarışmaya davet etti

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Özsaçmacı, mesajında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak için 16 Mayıs 1919’da bandırma vapuru ile İstanbul’dan yola çıkarak Samsun’a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramının 101.yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladığımızı söyledi.

Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların bilincinde olarak Türkiye’nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve umudunun Türk gençliği olduğunu ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Varlığını Türk varlığına armağan etmiş, birinci vazifesini Türk istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olarak belirleyen Ulu Önderimizin bu değerli emanetini yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Türk gençliğinin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.

TÜM GENÇLERİ YARIŞMAYA DAVET ETTİ

Bekir Özsaçmacı ayrıca tüm gençleri, İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Makale Yazma Yarışmasına katılmaya davet etti.

Makale konusunun “Ülkem adına hayallerim, hedeflerim” olduğunu belirten Özsaçmacı, yarışmaya son katılım tarihinin 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 19.19 olduğunu ve yarışma şartnamesinin de iyigenclik.org.tr/19mayis web adresinden öğrenilebileceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 16:33