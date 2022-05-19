‘103 yıl önce parlayan ateş’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet etmek üzere cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün 103. yılına erişmenin gururunu yaşadığımızı belirtti.

Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs 1919’da emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniş verdiğimizi hatırlatan Ulaş Tokgöz, “103 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır” dedi.

Milletçe kutladığımız 19 Mayıs’ın bizim için çok şeyler ifade ettiğini vurgulayan Tokgöz, “Atatürk, büyük bir bilinçle hareket ederek görevlerini büyük Türk ulusunun tam bağımsızlığını kazanacağı güne kadar tam manasıyla yerine getirmiştir. 19 Mayıs 1919, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk’ün doğum günüdür” diye konuştu.

“Ama ne yazık ki günümüzde esnafın sıkıntıları geçiştiriliyor, işçi-memur darda, emekli can çekişiyor, iş insanları üretim yapamıyor ve ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor ve ne yazık ki iktidar sandıktan kaçıyor” diyen Ulaş Tokgöz, mesajını şöyle sürdürdü: “Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin… Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.” (Haber Merkezi)