103’üncü kez gururla kutladık

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen törenle kutlandı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Garnizon Komutan Vekili Mehmet Emin Altan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Gençlere büyük görevler düştüğünü belirten Cemil Çağlar, “Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için ‘bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Gençler, binlerce şehit vererek, yokluk içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emaneti sonsuza dek yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır” dedi.

Çorum Belediyesi Mehteran ve Bando Takımının konser verdiği törende judo, tekvando ve cimnastik grupları da gösteri yaptı.

Programda Gençlik Haftası kapsamında ‘Bir Asırdan Bin Asıra 19 Mayıs’ konulu yarışmada derece alan Elif Koçak, Nilsu Şahin, Defne Demirci, Görkem Demirci, Ömer Akın Fındık, Yusuf Kayra Acar, Emrah Yücel, Hasan Bozok, Rukiye Nur Yurttaş, Hilal Demirden, Yağmur Duran, İdil Kabadayı, Ömer Faruk Pakkan ve Elif Nur Kasal’a protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin halk oyunları ekininde gösteri yaptığı program Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından sona erdi.