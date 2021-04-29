‘105 yıl önce İngilizler’e büyük bir darbe vuruldu’

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Kut'ül Amare zaferinin 105. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı.

Güneydoğu Irak’ta bulunan bir kasaba olan Kut’ül Amare’nin I. Dünya Savaşında elde edilen önemli zaferlerden birinin gerçekleştiği yer olduğunu belirten Çiftçi, Kut’ül Amare’de İngilizler’e büyük bir darbe vurulduğunu ifade ederek;

“Bağdat’ı ele geçirmeye çalışan İngilizler’le yapılan mücadelede çok sayıda kayıp veren İngilizler, Kut’ül Amare’ye çekilirken Osmanlı kuvvetleri kaleyi kuşatma altına aldılar (5 Aralık 1915). Halil Paşa kumandasındaki bu kuşatma ve İngilizler’in verdikleri karşı mücadelede, I. Dünya Savaşı’nın en önemli çatışmalarına sahne oldu. Kuşatma sonrası 26 Nisan 1916’da İngilizler, Türkler’le teslim müzakerelerini başlatmak zorunda kaldılar. Beş ay süren kuşatmanın kaldırılması karşılığında İngilizler, bütün silahlarını bırakmayı ve 1 milyon sterlin tazminat verme karşılığında Amare yolu ile Hindistan’a gitme müsaadesi istediler. Türk tarafı ise İngilizler’in kayıtsız şartsız teslim olmasını istedi. Nihayetinde 29 Nisan 1916 günü Türk kuvvetleri 13.309 kişilik İngiliz ordusunu teslim aldı. Bu zaferle Bağdat’ı ele geçirmeyi planlayan İngilizler’e büyük bir darbe vurulmuştur.” dedi

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 19:08