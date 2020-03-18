105 yıl önce yazılan destan

FATİH BATTAR

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Çorum’da, Şehitlik’te tören düzenlendi.

Koronavirüs’ten dolayı bazı programların iptal edildiği törene, Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, daire amirleri, siyasi parti il temsilcileri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören çelenk sunumu ile devam etti. Ardından Vali Mustafa Çiftçi, Şehitlik Defteri’nin imzaladı. Tören kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bugün ilimiz şehitliğinde bir anma programı düzenlendi.