11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izni dağılımına göre 2021 yılında 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis memuru alacak.

2021 yılı Şubat ayında kamu kurum kuruluşlarının atama izinleri için ilk karar alınmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihinde ilaveten bir atama izni kararı daha alındı.

17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek. Karar için tıklayın.

2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtilmiştir. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağını, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığını düşünüyoruz.