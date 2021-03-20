112 Acil Çağrı Merkezi asılsız ihbarlardan dertli

Acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 51 günde gelen 57 bin 198 çağrının 48 bin 395'inin asılsız çıktığı bildirildi.

Vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çorum'da 27 Ocak'ta faaliyete başladı.

Daha önce "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" hatlarından verilen hizmetin 112'de birleştirildiği merkez, 24 saat acil çağrıları karşılayıp filtreden geçirdikten sonra ilgili kuruma yönlendiriyor.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün sağlık, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile faaliyete başladığını, AFAD ve emniyet birimlerinin ise 10 Mart'ta devreye alındığını belirtti.

Merkeze faaliyete başladığı günden bu yana 57 bin 198 çağrı geldiğini aktaran Çiftçi, "Gelen çağrılardan kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 24 bin 274, elenen çağrı sayısı ise 32 bin 924'tür. Gelen çağrıların 48 bin 395'i, yani yüzde 85'si asılsız çıkmıştır. Yüzde 15 oranındaki asıl çağrı sayısı ise 8 bin 803'tür. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtreleme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Asılsız çağrıların gerçekten ihtiyacı olan kişilerin yardıma ulaşmasını geciktirdiğine dikkati çeken Çiftçi, "Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 5 bin 182'si sim kartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılardır. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. O anda 112'ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. 112'yi boşuna arama, insanların hayatını karartma." değerlendirmesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 00:48