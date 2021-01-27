M.BURAK YALÇIN

Yapımına 2016 Temmuz ayında başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı teknik ekibi tarafından testler ve kontrollerin gerçekleştirildiği 112 Acil Çağrı Merkezi’nin açılışı Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir ve 112 Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Özcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Turkcell tarafından teknik altyapı çalışmaları tamamlanan Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte 110, 112, 122, 155, 156, 177 gibi acil yardım telefonları tek merkezden yönetilecek. Merkezde yangın, sel, deprem, kaza vb doğal afetlerde ve savaş sırasında bu merkezden anında kontrol edilebilecek. Kaza ve yangında ihbar eden kişilerin bilgilerinin görüntüsünün de öğrenilebilecek merkezde asılsız ihbarların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca GAMER da aynı binada hizmet verecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:32