112 Ambulans istasyonuna dezenfeksiyon alanı

Çorum Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Çorum 112 Merkez 9 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bahçesine ambulans dezenfeksiyon alanı inşa ediliyor.

Yapılacak alanda yıkama ızgaraları ve kanal bağlantı hatlarının yapım işini de koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir tempoyla çalışan Çorum Belediyesi üstlendi. Ambulansların hastalara hijyenik şartlarda hizmet vermesi için planlanan bu uygulama alanı sayesinde ambulanslar,hijyen konusunun çok daha önemli olduğu bugünlerde halkın sağlığı için tehdit oluşturmayacak şekilde dezenfekte edilebilecek.