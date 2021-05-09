‘112 seyahat izin birimi değil’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen gereksiz aramalar, acil ihtiyacı olanların can ve mal emniyetini riske atıyor.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, tam kapanma döneminde 112’ye gelen çağrıların yasaklardan dolayı izin talebi üzerine olduğu belirtilerek, “112 danışma, seyahat izni veya işyeri açma kapama için izin verilen bir hizmet birimi değildir. Lütfen bu gibi istekler için bir kez daha düşünelim ve belki de bir kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğimizi unutmayalım.” denildi.

29 Nisan – 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında 112’ye gelen 29 bin 344 çağrı sayısından 25 bin 72’sinin asılsız olduğu, vatandaşların acil durum/vakadan ziyade bilgi almak veya danışmak için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, vatandaşların konuya hassasiyet göstermeleri istenerek şu ifadelere yer verildi: “Kişilerin herhangi bir acil durumu olmamasına rağmen yalnızca bilgi almak için 112’yi araması nedeniyle asılsız çağrı oranlarımız yükselmekte ve acil olarak; Ambulansa, Polise, Jandarmaya, İtfaiyeye, Orman teşkilatına ulaşması gereken vatandaşlarımıza zamanında cevap verilememekte veya yardım ulaştırılamamaktadır. Halkımızdan ricamız; bilgi almak veya danışmak için 112 numarasının aranmaması, 112’nin amacı dışında kullanılmamasıdır.

Bundan dolayı, 112’den bilgi almak veya danışmak için arayan vatandaşlarımıza çokça sorulan telefon numaralarını daha önceden yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmıştık. Ayrıca vatandaşlarımız, kurumların internet sayfalarından iletişim numaralarını arayarak direkt olarak ilgili kuruma ulaşabilirler. Böylece 112 hattı meşgul edilmemiş ve asılsız aramalar sebebiyle 112’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

İlk başladığımız ayda bir aylık toplam çağrı sayısı 36 bin iken tam kapanmanın başladığı tarih olan 29 Nisan-07 Mayıs 2021 arası bir haftalık bu sayı 29 bindir. Bunun artmasının tek sebebi vatandaşlarımızın yasaklardan dolayı izin talep etmesidir. 112 danışma, seyahat izni veya işyeri açma kapama için izin verilen bir hizmet birimi değildir. Lütfen bu gibi istekler için bir kez daha düşünelim ve belki de bir kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğimizi unutmayalım.

Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü ihtiyaç anında 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın can ve mal emniyetini riske atarak en temel haklarından mahrum kalmasına yol açabileceğimizi hatırdan çıkarmayalım.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 19:26