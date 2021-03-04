112’ye gelen ihbarların %87’si asılsız çıktı

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 ayda yapılan 40 bin çağrıdan 34 bini asıl ihbar çıktı.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 ayda 40 bin çağrı gelirken, bu çağrılardan 34 bini asılsız, 5 bini ise doğru ihbar çıktı. Gelen çağrılardan doğru ihbar oranı ise %13’te kaldı.

Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 3740’ı simkartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılar olduğu belirtilirken, 112’yi boş yere meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek; “Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü o anda 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. Unutmayınız, sadece bu üç rakam (112) hayat kurtarır.” ifadelerine yer verildi

Bu arada Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Orman birimleri ile aktif olarak faaliyete başlayan 112 Çağrı Merkezi’nde AFAD ve Emniyet birimleri ise önümüzdeki hafta devreye alınacak.