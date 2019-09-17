116 işyerinin kaba inşaatı tamamlandı

Güvenlik açısından Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesini Çorumlu esnaf ve sanatkarlara kazandırmanın gayreti içerisinde olan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden yeni iş yerlerinden 116 adedinin kaba inşaatı tamamlandı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarda gelinen son noktalarla ilgili bilgi alarak, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Birlik yöneticileri Nesimi Özkubat, Halil Gürbüzer ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’la birlikte ziyaret ettiği kooperatifte, inşaat alanındaki çalışmaları yerinde gören ÇESOB Başkanı Recep Gür, kısa sürede yoğun bir çalışma performansı gösteren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’a ve kooperatif yöneticilerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni sanayi sitesinin Türkiye’de örnek bir site olacağından hiç kuşkusunun olmadığını kaydeden Başkan Gür, kurum olarak yeni sanayi sitesinin biran önce tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ise, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Kendilerine inanan, güvenen kooperatif ortaklarını asla mahcup etmeyeceklerinin altını bir kez daha çizen Uzun, “Bu yolda bizlere inanarak yola çıkan esnaf ve sanatkar kardeşlerimizi çağımızın gerektirdiği modern işyerlerine biran önce kavuşturmanın derdindeyiz. Ben ve Kooperatif Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım da bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Uzun ayrıca, kooperatifte gelinen son çalışmalar hakkında ise makineci ve imalatçılara ait 101 adet 250 metrekare ve 15 adet 500 metrekare işyerinin kaba inşaatını tamamladıklarını söyledi. Günlük hafriyat çalışmalarının düzenli bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Necmettin Uzun, hurdacılar sitesinde de temellerin kazıldığını kaydetti.

Yıl içerisinde yaşanan yoğun yağış ve afetlerden dolayı sezonu 2 ay geç açtıklarını anlatan Uzun, Çorum esnafına en kaliteli ve modern işyerlerini kazandırmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini söyledi.

Sanayi sitesi etrafında istinat duvarı inşa edeceklerini dile getiren Başkan Uzun, böylece yaşanabilecek hırsızlık vakalarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin sadece Çorum için değil, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için de örnek bir site olacağını vurgulayan Uzun, “Burada oluşturduğumuz sanayi sitesi güvenlik açısından Türkiye’ye örnek, Çorum’un ve İç Anadolu Bölgesi’nin ufkunu açacak bir site olacak” diye konuştu.

Uzun, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanlarına ayrıca teşekkür etti.