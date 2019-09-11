‘12 Eylül, Türkiye’nin gelişimini engelledi’

MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, 12 Eylül darbesinin Türkiye’yi yıllarca geriye götürdüğünü belirterek, “Ne olursa olsun demokrasinin olduğu bir yerde sorunların çözümü yine demokratik yollarla olmalıdır” dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Arslan Kaynar, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12 Eylül darbesinin Türkiye’nin gelişmesini sekteye uğrattığını ve gelişmişlik açısından ülkeyi yıllarca geriye götürdüğünü belirten MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, “Bu durum ülkemiz üzerinde karanlık hesaplar yapan birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış mihraklar tarafından hoşnut karşılanmıştır. Ne olursa olsun demokrasinin olduğu bir yerde sorunların çözümü yine demokratik yollarla olmalıdır” diye konuştu.

İdam edilen ülkücüleri de rahmetle anan Kaynar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk milliyetçiliği gibi köklü ve aydın bir fikrin savunucuları olan Ülkücüler, kızıl kurşunlardan sonra bu kez de idam sehpalarının ve zifiri karanlıklara boğulmuş zindanların Yusuf yüzlüleri olmuştur. Benzerine az rastlanan bu büyük zulme rağmen Ülkücü Hareket, hiçbir zaman devlete düşman olmamıştır. Bugünde Ülkücü Hareket,12 Eylül öncesi ve sonrasında olduğu gibi demokrasiye ve millet iradesine olan yüksek inancını ‘’Önce Ülkem ve Milletim sonra Partim Ve ben ‘’ anlayışı ile sergilemeye devam etmektedir. Bizler için kara bir gün olan 12 Eylül askeri darbenin 39.yıldönümünde başta rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere mahkemelerde yargılanarak idam edilen Ruhi KIlıçkıran, Mustafa Pehlivanoğlu, Selçuk Duracık, Halil Esendağ, Celal Arslan, Kerep Sarı ve şehadet şerbeti içmiş binlerce ülkücü şehidimizi rahmet ve dualar ile anıyorum. Zindanlarda türlü işkencelere maruz kalan Taş Medreseli tüm ülkücü ağabeylerime de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tüm şehitlerimizin kabirleri nur mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun.” (Haber Merkezi)