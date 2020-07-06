12 saatte 15 tabak pilav yedi

FATİH BATTAR

Çorum’da Pilavistan tarafından düzenlenen geleneksel pilav yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Pazar günü saat 19.00’da başlayan yarışma erkeklerde 12 saat, bayanlarda 15 saat sürdü. Erkekler kategorisinde yarışmayı 12 saatte 15 tabak pilav yiyen milli sporcu Osman Işık kazanıken, bayanlar kategorisinde ise 13 tabak pilav yiyen ve 13 adet içecek içen Şeydanur Gürel rekora imza attı.

Gürel 13 tabak pilavı tam 15 saatte yedi. 15 saat süren yarışma Türkiye’de yemek yeme yarışmasınında en uzun süren yarışma olarak kayıtlara geçerken, yarışmayı kazanan milli sporcu Osman Işık ve Şeydanur Gürel 1500 TL ödülünün de sahibi oldu.

PARAYI HAYVANLAR İÇİN HARCAYACAK

1500 TL’yi kazanan Osman Işık parayı Çorum’un Alaca ilçesinde sokak hayvanlarını beslemede kullanacağını ifade etti. Bu davranışı ile hem hayvanseverlerden hem Çorum halkından büyük takdir toplayan Işık, ulaşılması zor bir rekora imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayanlar kategorisinde 13 tabak pilav ile birinci olan Şeydanur Gürel de 1500 TL ödülünü Pilavistan işletme sahibi Burak Karaca’dan aldı.

Ulaşılması zor bir rekora imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gürel; “Pilav yemeyi çok seviyorum. Yarışmayı kazanacağımız düşünüyordum. 15 saat de sürse yarışmayı ben kazandım. Mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Yarışmaların devam edeceğini aktaran Pilavistan işletme sahibi Burak Karaca; “Bugün düzenlediğimiz yarışmada milli sporcuları da ağırladık. Yarışma çok uzun sürdü. Yarışmada süre ve içecek sınırı yoktu. Yarışmayı kazanan erkeklerde milli sporcumuz Osman Işık olurken, bayanlarda da Şeydanur Gürel oldu. Şeydanur hanım bizi çok şaşırttı. 15 saatte 13 tabak pilav yedi ve 13 içecek içti. Bugün toplam 3 bin TL para dağıttık. Yarışmalarımız devam edecek. Müşterilerimiz hem yarışmaya hem pilava hem de paraya doyacak.” dedi