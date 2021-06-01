12 yılda 25 milyon liralık afet yardımı

Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 2009-2021 yılları arasında afet ve acil durumlar nedeniyle il genelinde toplam 25 milyon 647 bin lira yardım yapıldığı belirtildi.

Yapılan yardımların bir kısmının nakdi, bir kısmının destek, bir kısmının faizsiz kredi ile konut yapımı ve bir kısmının da faizsiz hazır konut kredisi olarak kullandırıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Valilik’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“İlimizde meydana gelen deprem, yangın, sel vb. afetlerde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yardımlar Konut Yapımı, Acil Yardım Ödemeleri, Hazır Konut Kredisi Kullandırılması ve Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı Ödemeleri olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmıştır.

Konut Yapımı

Müdürlüğümüz kuruluş tarihi 17 Aralık 2009 olup, 2009-2021 yılları arası 13 farklı köyde 192 adet afet konutu yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. 192 adet afet konutunun toplam proje bedeli 13.462.173,00 TL’dir.

Hazır Konut Kredisi

Müdürlüğümüzce heyelan ve yangın afetleri nedeniyle iki farklı köyde hak sahibi olan 6 aileye Hazır Konut Kredisi kullandırılmıştır. Kullandırılan kredi tutarı toplam 873.000,00 TL’dir.

Acil Yardım Ödemeleri

Müdürlüğümüzce 2009-2021 yılları arasında;

Yangın afeti nedeniyle ; 1.692.000,00 TL

Deprem afeti nedeniyle ; 409.294,50 TL

Heyelan afeti nedeniyle; 572.353,58 TL

Kaya düşme afeti nedeniyle ; 26.344,00 TL

Fırtına afeti nedeniyle ; 28.500,00 TL

Sel ve taşkın afeti nedeniyle ; 2.709.000,00 TL olmak üzere toplam 5.437.492,08 TL afetten etkilenen ailelere nakdi yardım yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı Ödemeleri

Yangın afeti nedeniyle iki köyde toplam 14 aileye 175.000,00 TL acil destek yardımı yapılmıştır.

Meteorolojik afetler nedeniyle ilimiz genelinde meydana gelen ekili tarımsal alanların zarar görmesi sebebiyle 5.700.000,00 TL tutarında yardım tohum desteği olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda afetten zarar gören çiftçilerimize acil destek yardımı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı ödemelerinin toplam tutarı 5.875.000,00 TL’dir.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 21:10