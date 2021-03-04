124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor

Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor.

124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor

Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor.

Ankara İli, Çankaya ve Keçiören İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çankaya İlçesinde bulunanlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde bulunanlar  Seymen Emlak Müdürlüğünce İzmir-1 Cad. No:35  (İhale Salonu) Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak.

Satışa çıkarılan konutların; büyüklüğü, konumu ve diğer özellikleri ile ihaleye ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz

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