FATİH BATTAR

13 yıl önce Samsun yolunda feci bir kaza sonucu felçli kalan 41 yaşındaki Yasin Ayva; ‘13 yıl önce emniyet kemeri taksaydım belki bugün felçli kalmayabilirdim.” dedi

Emniyet kemerinin önemini o kazadan sonra anladığını anlatan Ayva; “13 yıl önce Samsun yolunda arkdaşımın aracında kaza yaptık. Aracımız yoldan çıktı tren bariyerlerine çarptı. Ben arka koltukta oturuyordum emniyet kemerim olmadığı için araçtan fırladım. Kazada omurgam kırıldı. 13 yıldır tekerli sandalyeye mahkum yaşıyorum. Belki o gün emniyet kemerim olsa felçli kalmayacaktım. Emniyet kemerinin önemini o kazada anladım ama iş işten geçmişti. Ben bugün felçli olarak hayatımı sürdürüyorum Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Vatandaşlarımızdan ricam yola çıkarken lütfen emniyet kemerlerini taksınlar. Yoksa sonuç ortada. Emniyet kemeri hayat kurtarır.” şeklinde konuştu

13 YIL ÖNCE KAZADA FELÇ KALAN ADAMI UNUTMADILAR

Trafik Haftası kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve Trafik Şube Komseri Kazım Durmaz ile birlikte feci kaza sonucu felçli kalan Yasin Ayva’yı Gülabibey mahallesindeki evinde ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Çorum İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü olarak trafik kazalarında yaralanan yada sakat kalan vatandaşları her fırsatta ziyaret ederek, yanlarında olduklarını gösterdiklerini belirten Demir, bugün de 13 yıl önce kaza sonucu felçli kalan Yasin Aygar’ı ziyaret ederek, yanında olduklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Çorum İl Emniyet Müdürüğü olarak bu tür ziyaretlerle farkındalık oluşturmaya ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Demir; “Bugün 13 yıl önce kaza sonucu tekerlik arabaya mahkum kalan Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Yasin kardeşimiz emniyet kemeri taksaydı belki felçli kalmayacaktı. Trafik Şube Müdürlüğü olarak Yasin gibi kazada sakat kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 15:50