‘13 yıldır dışarı yüzü görmedim’

FATİH BATTAR

Çorum’da 13 yıl önce Ankara’da ameliyat olduktan sonra yürümekte güçlük çeken 62 yaşındaki Elmas Tekin, akülü araç istiyor.

2008 yılında Ankara’da boynundaki kisti aldırdıktan sonra ayakları yürüyemez hale gelen Elmas Tekin, 13 yıldır gün yüzü görmediğini söyledi.

Bacağındaki ağrıların bir türlü geçmediğini ve günlük ağrı kesici içmek zorunda olduğunu anlatan Tekin, 13 yıldır ev hapsi yaşadığını, maddi durumu iyi olmadığı için de devletten dışarı çıkabilmek için akülü araç istediğini belirtti.

Ev hapsi yaşadığı için psikolojisinin kötü durumda olduğunu dile getiren Tekin; “2008 yılında Ankara’da bir ameliyat oldum, o günden bu yana yürümekte güçlük çekiyorum. Boynumdaki kisti aldılar ama sol bacağımın üstüne basamaz oldum. Boynumda 7 tane platin var. 13 yıldır dışarı çıkamadım. Komşularımı bile görmüyorum. Sadece evde televizyon izliyorum. Haliyle kimseyi görmediğim ve dışarı çıkmadığım için psikolojim de bozuldu. Bir akülü aracım olsa en azından dışarı görme şansım olacak. Maddi durumum olmadığı için akülü araç alamıyoruz. Devletimizden bana yardımcı olmalarını ve akülü araç istiyorum.” dedi.