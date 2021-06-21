1300 kiloluk ‘Kocaoğlan’ alıcısını bekliyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da, Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1300 kiloluk “kocaoğlan” isimli simental cinsi dev tosun alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı.

Elmalı Köyü 4. km’de bulunan Metinler Hayvancılıkta yetiştirilen ve 1300 kilo ağırlığına ulaşan “kocaoğlan” isimli kurbanlık, görenlerin dikkatini çekiyor.

’35 BİN LİRAYA SATIYORUZ’

3.5 yaşındaki kurbanlık tosunun sahibi Bilgehan Metin, “kocaoğlan”ı bu zamana kadar doğal beslediklerini belirterek, dev tosunu 35 bin liradan satışa sunduklarını söyledi.

’650 KİLO CİVARINDA ET VERİR’

Dedelerinin de hayvancılıkla uğraştığını ve 50 yıldır bu işi yaptıklarını ifade eden Metin, dev kurbanlığa 1.5 yaşından beri baktıklarını vurgulayarak,”Aldığımızda 1.5 yaşında idi. Buzalıktan bu zamana kadar özenle besledik. Yulaf, yonca, arpa ezmesi ile büyüttük. 3.5 yaşına geldi. 1300 kiloya ulaştı ağırlığı. 650 civarında eti gelir. Bununla birlikte 60’a yakın daha hayvanımız var. Kesim, pay her şekilde hizmet veriyoruz. Hisse şeklinde de alabiliyor isteyen. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum” dedi.