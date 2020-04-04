1393 hastanın imdadına yetiştiler

MURAT ÇETİN

Çorum Vefa Destek Gurubu, gece gündüz demeksizin 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş ve üzeri hastalar için seferber olan sağlık ekipleri, 1393 yaşlı hastanın bakım ve tedavisini evde yaptı.

112, 115 ve 156'ya gelen yardım talepleri üzerine, hiç bir ayrım yapmaksızın cevap veren sağlık ekipleri, çağrı aldıkları adrese giderek, hastaların tedavilerini gerçekleştiriyor.

Zor günleri atlatmak için üzerine düşen fedaraklıktan daha fazlasını yapan sağlık çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların hastane ortamından korunması ve sağlıklarına kavuşması için adeta çırpınıyor.

Valilik sitesinden yapılan bilgilendirme açıklamasında, konuya ilişkin olarak, “Çorum Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerimiz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılamak İçin çalışmalarına devam ediyorlar.

04.04.2020 tarihi itibariyle ☎ 112-155-156’yı arayarak hizmet talep eden 1393 vatandaşımızın ihtiyaçları karşılandı." denildi.