M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da dahil 14 meclis üyesi koronavirüse yakalandı. Toplantılar devam ederken meclisin, koronavirüse yakalanan Encümen Müdürlüğü personelleri ile temaslı olarak çalıştıkları için toplantılara ara vermeleri gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştuk.

Kasım ayı içerisinde Encümen Müdürlüğü’nde 4 personel ile 1 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen İl Genel Meclisi toplantılarına ara vermemişti.

Toplantıların bitmesine 8 gün kala meclis üyelerinin koronavirüse yakalanan Encümen Müdürlüğü personelleri ile temaslı olarak çalıştıkları için toplantılara ara vermeleri gerektiğini ifade etmiştik.

Meclis üyeleri de testleri pozitif çıkan Encümen Müdürlüğü personellerini göz önünde bulundurarak mecliste istişare etmiş, oy birliği ile toplantılara devam etme kararı almışlardı.

Edindiğimiz bilgiye göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve 13 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.

Geriye kalan meclis üyelerinin ise durumları hakkında bir bilgi alamadık.

1 Aralık Salı günü başlayacak olan Aralık ayı meclis toplantılarının ise başka bir tarihte yapılacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 18:30