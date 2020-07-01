14 yıllık mesleğini bırakıp kaz yetiştiricisi oldu

EROL TAŞKAN

Genç yaşta başladığı kaynakçılık mesleğini 14 yıl sonra bırakarak girişimciliğe adım atan Zülfikar Çetindere, iki yıl önce 30 kaz civciviyle başladığı girişimcilik serüveninde bugün 500 kazdan oluşan sürüye ulaştı.

Gözünü karartarak başına iş açan 32 yaşındaki Zülfikar Çetindere, ilk kararını verirken zorlanmış olsa da, bugün verdiği karardan mutlu olduğunu ifade ediyor.

“İyi ki başlamışım.” sözleriyle işinden duyduğu memnuniyetini aktaran girişimci Zülfikar Çetindere, küçük bir kümes ve büyük hayallerle başladığı işinde, kümesini adeta bir çiftliğe dönüştürdü. Civciv satın alarak başladığı işinde, kendi civcivini üreteceği kuluçka sistemi ve kesim sistemini de kuran Çetindere, imkanı olan herkese kaz yetiştiriciliği yapmayı öneriyor.

Hasat edilen tarlalarda kazlarını otlatan Zülfikar Çetindere, işiyle ilgili başlangıç noktasını ve geldiği yeri şu ifadelerle anlattı;

‘ÇOK DÜŞÜNDÜM’

“Aslında pek çok insanın imrendiği bir mesleğim var. Ben 14 yıllık kaynak ustasıyım ve yıllardır da fabrikalarda çalıştım. Son zamanlarda maaş alamadığım da oldu. Bir gün oturup uzun uzun düşündüm. Kendi kendime bir işle uğraşsam yapabilir miyim? Geçimimi temin edebilir miyim? diye çok sorguladım. En son maaş alamıyor olmak beni tetikledi ve tüm cesaretimi toplayıp bu işe adım attım.

‘HER ŞEYİ GÖZE ALDIM’

Eğer olmazsa riskim büyük olmasın diyerek azdan başladım, çok şükür iki yılda işimi büyüttüm. İmkanı olan herkese tavsiye ederim. Az çok demesinler yapsınlar. Özellikle köyde yaşayıp evi müsait olan herkesin az-çok demeksizin yapabileceği bir iş türü.

‘ÇARŞI-PAZARIN AL BENİSİ KARIN DOYURMAZ’

Bugün gençlerimizi şehir hayatına hapseden bir sürü sebep var. Pek çoğumuz köy kökenliyiz. Az ya da çok yerimiz yurdumuz var fakat hepimizin şehirlere akın ettiğimiz için çiftçilik azalmış, neredeyse köylerde yaşam kalmamış. Bugün gençlerimiz boş gezse de, köyüne dönüp kendi başına bir iş yapmaktan kaçınıyor. Bunun bana göre en belirgin sebebi, köyde usanıp sıkılmak. Gençler en çok bundan kaçınıyor. Çarşı pazarın albenisi onları daha çok çekiyor. Köy yerinin sosyal hayattan uzak kalıyor olmasını engel sayıp, bir türlü bunu aşamıyorlar.

‘KAZ ÇOBANI DEYİP DUDAK BÜKTÜLER’

Ben işimden ve mesleğimden ayrılıp, kendim için çok radikal bir karar vererek köyüme döndüm. Kaz yetiştirmeye karar verdim. Elime aldığım değneğimle kazlarımı arazide otlatıyorum. Kimileri geriden dudak büküp, gül gibi mesleğini bıraktı, köyde kaz çobanlığı yapıyor sözleriyle arkamdan laf ettiler. Helal yoldan rızık kazanmanın ayıbı sıkılması olmaz. Lafların hiç birisini duymadım, işime odaklandım.

‘ŞİMDİ MİLLETİN GÖZÜNDE AKILLI BEN OLDUM’

Başta dudak bükenlerin hemen hepsi bugün benim çok güzel ve başarılı bir iş yaptığımı söyleyerek, takdir dolu ifadelerle benim gıyabımda söz ediyorlar. İşi başarırsan her zaman akıllı olarak tarif edilirsin. Ben de aynen öyle oldum.

‘PATRON DA İŞÇİ DE BENİM’

14 yıl eş işinde çalıştım, bugün kendi işimin hem patronuyum hem işçisiyim. Kazlarımla ilgilenmekten mutlu oluyorum. Onları arazide otarmak beni usandırmıyor bilakis ruhumu dinlendiriyor. Asgari ücreti kaybedersem korkusundan kurtulup, yeni işlere adım atmak elbette kolay değil fakat ben bunu başardım çok şükür. Üstelik köyümüze dönmenin huzurunu yaşıyorum. Doğal ve sağlıklı bir hayata kavuştum. Hiçbir mesleki hastalık riski yok.

‘SATIŞTA PROBLEM YOK’

Tek tek satış yaptığımız gibi, toptan olarak da satış yapıyoruz. Kaz besiciliğinin satış problemi yok. Değil 500 tane, 5 bin tane bile olsa hepsini tek seferde toptan satabilirsiniz. Kars bu konuda dünya pazarı. Karslı tüccarlar kilo işi satın alımı yapıyor.

‘KEŞKE HERKES YAPSA’

İlk bir ayı hassas olan kaz yavrularının geri kalan zamandaki dayanıklılığı çok yüksek. Asla yem çeşidi ayırmazlar, ne verseniz onu yerler. İlk üç ay biraz yem desteği veriyorum, o zaman bile boş arazilerde yaylıma çıkarıyorum. Hele de hasat zamanı başlayınca her yer yaylım alanı oluyor. Kışın da hepsi satışa geliyor. Ben evimi aldım, traktörümü aldım. İnşallah işimi daha da büyütmek için çalışıyorum. Keşke herkes yapsa. Herkesin 500 tane beslemesi şart değil, zaten köy yerlerinde hemen hemen herkesin kapısında üç-beş kümes hayvanı bulunur, imkanına göre kaz işini yapsa, satışta da problem yaşamaz.

‘CİVCİV SATIŞINA DA BAŞLADIM’

İlk başta civciv alarak işe başladım. Şimdi kendi civcivimi ürettiğim gibi kaz yetiştiriciliği yapmak isteyenlere de civciv üretimi yapıp pazarlamasını gerçekleştiriyorum. 0541 415 74 72 nolu telefonumdan sipariş kabul etmekle birlikte, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile bu işi yapmak isteyenlere destek oluyorum.”