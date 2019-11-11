15 dakikada e-imza hizmeti

M.BURAK YALÇIN

E-imzaTR Çorum Şube Müdürü Seher Çöplü, 15 dakikada e-imza hazırladıklarını belirterek, almak isteyenlerin sadece kimlikleriyle beraber ofislerine gelmeleri gerektiğini söyledi.

Milenyum çağında yaşanan birçok yenilik hayatımızda ciddi değişikliklere neden oluyor. Bunlar arasında parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerimizin günlük hayatta kullanımı ile ilgili çok önemli mesafeler kat edilmesi geliyor. Elektronik imza da bu önemli gelişmelerden biridir. Özellikle ticari bir faaliyette bulunuyorsanız ya da lisans, yetkilendirme veya onay makamında görev alıyorsanız e-imza günümüzde vazgeçilmeziniz olacaktır.

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten E-imzaTR Çorum Şube Müdürü Seher Çöplü, bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulamasının ortaya çıktığını söyledi.

E-imzanın elle atılan ıslak imzanın bilgisayar ortamına taşınmış hali olduğunu ifade eden Seher Çöplü, almasının da kullanılmasının da çok kolay olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “E-imza almak isteyenlerin tek yapmaları gerekenleri kimliklerini alarak Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Şahinbaş Apartmanı kat 2’deki (Necatibey Gömlek Karşısı) ofisimize gelmeleri. 1 yıllık 189, 2 yıllık 239, 3 yıllık 299 TL iken doktorlar, avukatlar, bilirkişi, iş yeri hekimi, akademisyenler, eczacılar, mali müşavirler, mimar ve mühendisler, diş hekimleri gibi meslek gruplarımıza 3 yıllıklarda 139 TL ile 199 TL arasında uyguladığımız kampanyamızı 15 dakika gibi kısa sürede kullanıma hazır şekilde şubemizden temin edebilirsiniz.”