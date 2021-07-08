15 evladımız daha hafızlığa adım attı

EROL TAŞKAN

1960 yılından beri sayısız hafız yetiştirerek, bu milletin evlatları Kur’an ilmi üzere yetiştiren Hıdırlık Kur’an Kursu, yeni hafızlarını mezun etti.

Çorum’un en köklü Kur’an Kursu olarak yetiştirdiği hafızlarla geleceğimiz olan gençleri Kur’an’la buluşturan Hıdırlık Kur’an Kursu, şu günlerde mezun vermenin haklı gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Hafızlık Sınavı’na 15 mezun öğrencisi ile katılan Hıdırlık Kur’an Kursu’nda, sınava giren tüm hafızlar başarıyla geçerken, başarı ortalaması % 100 olarak kayıtlara geçti.

Başarısıyla verdiği gurur kadar, Çorumlular’ın gönlünde de müstesna bir yere sahip olan Hıdırlık Kur’an Kursu, yeni kayıt döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Hepsi konusunda uzman olan başarılı hocalarının rahlesinden geçerek Kur’an-ı Kerim’i hıfzeden gençler, burada edindikleri hafızlık tacını ömür boyu taşımaya devam edecek.