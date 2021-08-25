15 Eylül’de ihale edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Zafer İlkokulu yeni binasının 15 Eylül tarihinde ihale edileceğini açıkladı.

Ceylan, Çorum’un en eski okullarından biri olan Zafer İlkokulu’nun bir süre önce bakanlık tarafından yaptırılan deprem analizi neticesinde alınan karar doğrultusunda yeniden yapılmak üzere yıkıldığını hatırlattı.

Bölgede yapılan imar düzenlemelerinin de dikkate alınarak hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Milletvekili Ceylan, 12 derslikli okulun ihalesinin de 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Zafer İlkokulu’nun belirlenen süre zarfında tamamlanarak eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte bölgede bulunan öğrencilerin de kendi okullarına kavuşacağını söyledi. (Haber Merkezi)