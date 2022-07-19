15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Parkı açılıyor

Çorum Belediyesi, yapımını tamamladığı parka 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ismini verdi. Başkan Aşgın’ın incelemelerde bulunduğu park 22 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da açılacak.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminde gazi olan Turgut Aslan’ın ismini yeni yapılan bir parka vermek suretiyle darbecilere karşı dimdik ve kahramanca duruşu hafızalara kazıyacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kapaklı 51. Sokakta yapımını tamamladığımız çok güzel bir semt parkımız var. 3 dönüm alan üzerine kurulu, 139 farklı bitki ve ağaçla yeşillendirilmiş ve 233 metre karelik oyun alanı bulunan bu parkımıza 15 Temmuz’un kahraman gazisi Hemşehrimiz Turgut Aslan’ın ismini verdik. 22 Temmuz 2022 Cuma Günü saat 14.30’da Gazimiz Turgut Aslan’ın katılımıyla açılışını yapacağız” dedi.

Başkan Aşgın, şehrimizin güzide parkalarından biri olan Turgut Aslan Parkının açılışına tüm Çorum halkını davet etti. (Haber Merkezi)