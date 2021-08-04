15 Temmuz kahramanlarıyla ‘şeref’ bulduk

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Çorum’a bir dizi ziyaret için gelen 15 Temmuz kahramanı gazilerimizle bir araya geldik. Bizim nazarımızda şeref bulduğumuz bu buluşma, gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırdı çok şükür.

Namı hesabımıza minnetimizi, muhabbetimizi ve onlara olan saygımızı biz kez daha yüzyüze lisanen iletme fırsatı bulduk. 15 Temmuz Gazisi değerli kardeşim Mustafa Çağır’ın ev sahipliği yaptığı buluşmada gazilerimizin ilk günki dirayette olduklarını ve gram şaşmadan yolarına devam ettiklerine şahit olduk.

Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere o kara geceyi aydınlık sabaha kavuşturan bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar kahraman varsa, hepsinden Allah razı olsun. O gün büyük bir cesaret ve vatan aşkıyla meydanlara akın eden milletin evlatları bana göre gazidir ve hepsi de kahramandır. Resmi şartlarla gazilikleri tescil edilen bu değerli kardeşlerimiz, sanki gazi olan bizmişiz gibi tevazu ile bize karşılık verirken yüzüm kızardı. Onlara karşı kalbimde büyük bir hürmet olmasına rağmen, ilgi ve hürmette, minnet ve teşekkürde geri kaldığımıza inanıyorum.

Onların şahsında, o kara gecede tankların önüne çıkan, göğsünü bu vatan için siper edip ölüm pahasına yolundan dönmeyen vatan erlerine selam olsun. Rabbim bu millete bir daha öylesi kara geceler yaşatmasın. Bu aziz vatanın birliğine, dirliğine, namusuna ve şerefine her kim musallat olup hainlik ediyorsa, düşmanlık besliyorsa Allah onların cümlesini kahretsin.

Bu aziz yurdun bize vatan olmasında, her kim hizmet etti, can verdi, çaba sarfetti, canını dişine takıp ölüme meydan okuduysa, sınırlarımızı tutup düşmanın ayağını bu toprağa bastırmayıp mücadele verdiyse, Rabbim cümlesini cennetiyle şereflendirip, Peygamber Efendimize komşu eylesin.

Bu vatanın kahramanları dün vardılar, bugün de varlar, yarında olacaklar çok şükür. Hepsine duacıyız, minnettarız. Allah’tan bu yurdu Müslüman memleketi olarak, hür, bağımsız, ezanı dinmeyen, bayrağı inmeyen vatan olarak bizlere kıyamete kadar bahşetmesi duasıyla, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve dualarla selamlıyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:08