15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu dualarla yâd edildi

EROL TAŞKAN

15 Temmuz'un en genç şehitlerinden Mustafa Avcu, Karadonayşe Köyü'nde dualarla yâd edildi.



Baba Ayhan Avcu ve kardeşleri Yusuf ve Yakup başta olmak üzere tüm aile üyeleri tarafından karşılanan misafirler, Türkiye'nin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan yiğit şehidimiz Mustafa Avcu'yu rahmet ve minnetle andı.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve çok sayıda davetlinin katıldığı mevlit, önceki gün öğle namazından önce gerçekleştirildi.

Tüm şehitlerimizin dualarla anıldığı mevlidin ardından, tüm davetliler şehidimizin baba evinde mevlit yemeğiyle ağırlandı.

Aşgın Afrikalı öğrencileri makam aracıyla götürdü.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehidimiz Mustafa Avcu'nun mevlidine her yıl katılan Kamerunlu öğrenci Marcel ve arkadaşlarını makam aracıyla götürdü. Gineli Bari ve Beşir'in de yer aldığı yolculukta öğrencilerle sohbet eden Aşgın, Afrikalı öğrencilerin 15 Temmuz Şehidimize gösterdikleri vefa nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, gençleri tebrik etti. Afrikalı gençler de kendilerini bu kutlu buluşmaya ulaştıran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.