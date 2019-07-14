15 Temmuz şehit ve gazi ailelerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 15 Temmuz şehitleri ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.



15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın annesi Reyhan Aslan'ı, hain darbe girişiminde şehit olan Akif Kapaklı, Ali Karslı ve Ümit Çoban’ın ailelerini ziyaret eden Ahlatcı, şehit ve gazi ailelerine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti. Ayrıca AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından şehitler için okunan hatimlerin duası da Ulu Cami imam hatibi Hasan Çakmak tarafından yapıldı.