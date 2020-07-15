15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif

FATİH AKBAŞ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında mevlid programı yapıldı.

Ulu Camii’de dün öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okundu. Program şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi. Mevlide, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Günay, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, polisler ve vatandaşlar katıldı.