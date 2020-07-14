15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çorum’da etkinliklerle anılacak.

15 Temmuz anma programı kapsamında tüm kamu kurumları bayraklarla donatıldı. Açık hava mecralarında 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller yayınlanıyor.

‘FETÖ’nün üniversite yapılanmaları tarihsel arka planı ve inanç sistemi’ konulu kısa röportajlar üniversite WEB sayfasında ve sosyal medyada paylaşılıyor. 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Bugün saat 10.00’da Kültürpark’ta 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma koşusu düzenlenecek. Merkez Ulu Camii’nde öğle namazından önce Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunacak ve okunan hatm-i şeriflerin duası yapılacak. Saat 13.00’de Çorum Şehitliği ziyaret edilecek ve ardından 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde ‘Şehit Emanetleri Sergisi açılacak. 15 Temmuz Şehitleri anısına tiyatral gösteri yapılacak. 15 Temmuz Şehitlerinin kabirleri ziyaret edilecek.

Gün boyunca Kadeş Barış Meydanı’nda tüm şehitlerimiz anısına kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Saat 16.00’da yenilenen Abide Şehitler Anıtı açılacak. Ulu Camii’nde akşam namazını müteakip Kur’an tilaveti ve dua okunacak. Mobil araç ile şehrin merkezi noktalarında kısa molalar ile mini konserler icra edilecek.

Saat 22.00’de Gazi Caddesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu yapılacak. Hemen ardından Hürriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak ana programda, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua, protokol konuşmaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu slayt gösterisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Öykü, Kahramanlarımıza Mektuplar ve Resim-Afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdimi, Nurullah Genç’ten şiir dinletisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının dinlenmesi ve 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunda dereceye giren sporculara madalyalarının takdimi ile İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri seslendirilecek.

Tüm camilerde sala okunacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcileri ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının katılımıyla 50’şer kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak.

Sabah namazı öncesi sala okunacak ve demokrasi nöbetleri sona erecek.