FATİH BATTAR

TÜGVA Gençlik Buluşmaları kapsamında Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, 15 Temmuz’un görünürde bir darbe girişimi olduğunu ancak aynı zamanda çok kanlı ve acımasız işgal girişimi olduğunu belirterek; “15 Temmuz’u planlayanlar amaçlarından vazgeçmedi” dedi

15 Temmuz sürecinin 16 Temmuz’dan itibaren farklı mecralarda devam ettiğini dile getiren Aydın, “15 Temmuz süreci bize, vesayet odaklarına yatırım yaparak bu ülkede iktidar olunamayacağını göstermiştir. Ancak milletin desteğiyle iktidara gelinebilir, bunun yolu da siyasettir. Bu mesajı alan 15 Temmuz’un failleri, 16 Temmuz’dan itibaren tamamen siyaset zeminine odaklandılar. 15 Temmuz’da başaramadıklarını siyasetle ve siyasi parti yoluyla başarmaya çalışacaklar. 2023 seçimleri de bunun test edileceği bir seçim olacaktır. 2023 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise darbe girişiminin neden 15 Temmuz’da Temmuz’da yapıldığını tarihsel olaylarla örnek vererek anlatan Küçükyılmaz; ““Haçlılar 9. kere geldiler. Bugün Haçlılar burnumuzun dibinde. Bugün Haçlılar Suriye’de, Irak’ta, kardeşleri Siyonistler Kudüs’te. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Bizim zayıf düşeceğimizi, birbirimize düşeceğimiz zamanı bekliyorlar. Haçlılar, Urfa ve Antakya’da kontluk kurduktan sonra Kudüs’e inerler. Kudüs’ü alıp, yağmaladıkları tarih 15 Temmuz 1099. Bu tarihlerin rastgele tarihin cebinden tarihler olmadığının en büyük göstergelerinden bir tanesi bu. Neden 15 Temmuz’da bizim üzerimize geldiler. Neden o günü, o geceyi seçtiler şimdi anlıyor musunuz? Büyük devletler sembollerle çalışır. Sembollerle çalışmayı severler. Bugün Rusya ne yapıyor? Putin, Macron’u nasıl karşılıyor? Büyük devletler bunu yaparak karşısındakine boş olmadıklarını hissettirirler. 15 Temmuz gecesi şerefli Türk ordusunun üniformasını giyip bu milletin evlatlarını şehit edenler, gazi edenler, Türk ordusunun kalbine hançer gibi saplanmaya çalışmışlardı. Biz onları sadece ülkemizden atmadık, biz onları aynı zamanda ordumuzdan, emniyet, yargıdan attık. Tarih bizim bu mücadeleyi kazandığımızı yazacak. 15 Temmuz’da devlet ve millet lideriyle Recep Tayyip Erdoğan ile bir olarak bu mücadeleyi kazanmıştır. Zaferimizden şüphe duymayın. Zaferimize gölge düşürmeye çalışanlara, moral bozmaya çalışanlara kulak asmayın. 15 Temmuz’da darbe yapmaya çalışanlar o gece hızlı bir şekilde cevaplarını aldılar. Ama cevap bitmedi. Biz 15 Temmuz'dan 40 gün sonra 15 Temmuz’un kırkı yeni çıkmışken 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. Milletin silahıyla, milletin üniformasıyla bu millete darbe yapmaya çalıştığınız o ordu var ya bu ordu değil. Bu ordu Sultan Selim’in Mercidabık seferine çıkardığı ve önünde Peygamber Efendimizin siyah sancağının olduğu Mehmetçik ordusudur. Bu mesajı vermek için biz 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. Hem PKK’ya hem DEAŞ’a hem de onların 10 bin kilometre ötedeki ağa babalarına hadlerini bildirdik. Biz boş değiliz, milletinize güvenin, ülkenizi sevin, liderinize güvenin. Mercidabık seferi ile Fırat Kalkanı harekâtı arasında tam 500 yıl var.” şeklinde konuştu.

Daha önceki darbe girişimlerinde hiçbir yönetici cumhurbaşkanı, başbakanın darbelerin bu ülkeye vereceği zararı bilmelerine rağmen direnme cesaretini göstermediğini belirten Küçükyılmaz, “Eğer 15 Temmuz gecesi başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı amacına ulaşırdı. Bugün ne bu sınırlar içerisinde bir devletimiz ne bugünkü gibi birlik beraberlik içerisinde milletimiz olacaktı. O gece sokağa çıkan herkesin eve dönmeme ihtimali yüksekti. O gece darbeciler halka ateş açılması konusunda ülkenin her tarafında talimat vermişlerdi. Darbeye hazırlık faaliyetlerinde kendi aralarında konuştukları bir husus vardı. Darbenin en unsurlarından birisi Cumhurbaşkanımıza yönelik operasyondu. Toplantıda bulunanlardan birisi 'Bunu başaramazsak, darbenin başarısız olması yüksek.' İçlerinden birisi şunu söylüyor; 'Eğer biz cumhurbaşkanını alamazsak Hava Kuvvetleri Türkiye’yi yerle bir edecek.' Bu ifade tanık ifadeleriyle sabit. Delili var” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 17:24