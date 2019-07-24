‘15 Temmuz’un başarısız olmasında basının önemi büyük’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda şehirde görev yapan basın mensuplarıyla yemekte biraraya geldi.



Çorumpark’ta bulunan Havuzbaşı Kafe Restoranda gerçekleştirilen programa katılım yüksek oldu.

Yemek sonrasında konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sözlerine bu yıl 111’incisi kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ederek başladı.



111 yıl önce basında sansürün kaldırıldığını ve basının gerçek görevini yapmaya başladığını ve bunun günümüze kadar da devam ettiğini dile getiren Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Basın bizim gözümüz, kulağımız, gönlümüz yüreğimizdir. Yaptıklarımızı tüm şehrimize ülkemize anlatıyorsunuz, bu nedenle 263 bin nüfuslu bu şehrin bir temsilcisi olarak bütün hemşehrilerim adına bu tebriği yapıyorum. Bu görüntüde Çorum’da basının ne kadar güçlü olduğunu görüntüsüdür. Gazetelerimiz internet sitelerimiz özgürce ne istiyorlarsa yazıyorlar. Sansür olmadığı gibi özgürlükte olabildiğince fazla. Basınımız bu özgürlüğünü sonuna kadar kullanıyor. Basınımızdan bir şikayetimiz yok. Ama bir ricam var. Özellikle teknolojik anlamda basın yayın alanının genişlemesi ile birlikte bir düğmeye basıyorsunuz tüm Dünya sizi izleyebiliyor. Şehrimizin imajını güçlendirmemiz lazım. Çok güzel bir şehrimiz var. Gerçekten yerin altında çok değerli insanları var. Sahabe efendilerimiz var. Daha fazla insan tanıdığımda bütün renkleri ile çok güzel bir şehrimiz olduğunu görüyorum. Bütün mahalleriyle gerçekten çok güzel. Farklı inançlarıyla düşünceleriyle çok güzel bir şehrimiz var. Bazen yaptığımız haberlerin bilerek yada bilmeyerek şehrimizin imajına zarar verdiğini görüyoruz. Gerçekten çok üzülüyorum. Çorumla ilgili olumsuz imajların önüne geçmeliyiz. Tabiki takdir sizin. Hepimiz şehrimizi seviyoruz. Yaptığımız bir haberin şehrimize nasıl bir katkısı olur? Dünya’ya tanıtımında şehrimize destek mi yoksa köstek mi oluruz? Gözüyle bakarak haberimizi yapmamız lazım. Böylece şehrimizin imajını güçlendirmiş oluruz. Güzel ‘Çorum imajını’ daha da pekiştirmiş oluruz. Bu noktada hassasiyetinizi biliyorum takdir ediyorum ama daha iyi olması noktasında da bu şehrin hizmetkarı olarak bu şehrin tüm renklerini tüm mahallelerini seven tüm düşüncelerini farklı inanışlarını seven bir kardeşiniz olarak sizden böyle bir istirhamım olsun. Sosyal projelerde basınımızda destek olmaya hazırız. El ele verdiğimiz zaman daha güzel işler yapacağımız kanaatindeyim” dedi.



15 Temmuz hain darbe girişimi olduğu anda basının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aşgın, “15 Temmuz gecesini kötülükten iyiliğe çeviren basın olmuştur. Eğer Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkını basın aracılığı ile sokağa davet edemeseydi, o gün basın vatan savunması bakımından görevini eksik yapsaydı belki bugün böyle bir toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Bu nedenle 15 Temmuz’da şehit olan gazeteciler ve ölmüş tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözlerini 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ederek tamamladı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de yaptıkları konuşmalarda programdan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladılar.



Yemek sonunda ise Başkan Aşgın basın mensuplarını çiçek hediye etti. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan ve İsmail Yağbat’ta katıldı.