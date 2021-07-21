1.5 yıl sonra yüz yüze bayramlaşma töreni

FATİH BATTAR

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır gerçekleştirilemeyen bayramlaşma töreni Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile yeniden gerçekleşti.

Bayramın 2. günü Valilik bahçesinde gerçekleşen programda Vali Mustafa Çiftçi, bütün davetlilerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Programa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Bayramlarımız bizi birbirimize kenetleyen, millet olma şuuruna vardığımız toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı günlerdir.” dedi

Bayram gününde şehit ve gazileri de unutmayan Vali Çiftçi; “Biz bu toprakları vatan yapmak için 1000 yıldır şehit veriyoruz. Hala da vermeye devam ediyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklara sahp olmanın bir bedeli var. Aziz şehitlerimiz bu bedeli kanlarıyla ve canlarıyla ödedi. O yüzden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Yurt içinde yurt dışında operasyonlarımız devam ediyor. Güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan yardım diliyorum.” ifadelerini kullandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise, "Yargıtay Başsavcısı seçildiğimde 283 bin 411 dosyamız vardı. Her ay da yaklaşık 10-15 bin arası dosya gelmekte. 1 Temmuz 2021 itibarıyla bu sayı 132 bine düştü. İnşallah yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iş yükünün ağır olduğunu belirten Şahin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçileli 1 yılı geçti. Yargıtay Başsavcısı seçildiğimde 283 bin 411 dosyamız vardı. Her ay da yaklaşık 10-15 bin arası dosya gelmekte. 1 Temmuz 2021 itibarıyla bu sayı 132 bine düştü. İnşallah yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz. Gelecek yıl bugünlerde de bu sayı 50-60 binlerde olacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından, devletin ve milletin birlik ve beraberliği ile sınır içi ve sınır ötesinde operasyonlar yürüten Türk ordusunun başarılı olması için dua edildi.





Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021, 18:15