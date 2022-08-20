 150 çocuk erkekliğe adım attı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleninde bu yıl 150 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Çocuklara şehir turu attırılması ile başlayan program Hıdırlık’ta yapılan duanın ardından Perşembe Pazarı’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Sünnet Şölenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Akar, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şölende konuşma yapan Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, programın mahallelerinde yapılmasından mutlu olduklarını söyledi.

AKAR: BELEDİYE GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’da çok güzel işlere imza attığını belirterek, sosyal belediyecilikte çağ atlattığını kaydetti.

EVLÜCE: SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA ÇITAYI YÜKSELTTİK

AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ise Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında her geçen gün çıtayı yükselttiğini ifade ederek, “Belediyemiz Türkiye genelinde uygulanmış olan sosyal belediyecilik hizmetleri alanında ‘sosyal kart’ ile en güzel sosyal belediyecilik ödülünü almıştır. Belediye Başkanımızı ayrıca kutluyor, çıtayı yükselttiği içinde teşekkkür ediyorum.” dedi.

AŞGIN: SON 3-4 AYDA TOPLU ULAŞIMA 50-60 MİLYON LİRA BEDEL ÖDEDİK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise toplu ulaşıma son son 3-4 ay içerisinde 50-60 milyon lira bedel ödediklerini vurgulayarak, “Hizmeti yaparken sadece Allah’tan bekleyerek çalışıyoruz. Allah razı olmalı, millette dua da ediyor olmalıki Allah da verdikçe veriyor. Sadece toplu ulaşıma son 3-4 ay içerisinde 50-60 milyon lira bedel ödedik. Toplu ulaşım hizmeti daha düzgün olsun diye tamamını Belediye olarak devraldık. Belediyemizin başarısını birlikteliğimize, emin adımlarla yürüyüşümüze, Allah’ın bize yardım etmesine bağlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, jonglör gösterileri ve masal kahramanları da programa renk kattı.

Çorumlu söz yazarı ve usta müzisyen Cemal Kurtoğlu da şölende konser verdi.