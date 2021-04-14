17 Mayıs'a kadar kapandılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararlarının ardından Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı işletmelerin 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Alınan karar ile halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklarının, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi vb. gibi iş yerlerinin, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu vb. gibi işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilirken, çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine izin verildi.