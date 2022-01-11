1,7 milyon lira hibeyle eletrik üretimine başladı

Kargı’da faaliyet gösteren Sefer Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti., TKDK’nın IPARD II 9. Çağrısına verdiği 3,6 milyon lira yatırım tutarlı yenilebilir enerji projesini tamamlayarak elektrik üretmeye başladı.

KARGI’YA VERİLEN EN BÜYÜK TKDK DESTEĞİ

Projeye 1,7 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Kargı ilçesinde bugüne kadar destek verdiği en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Şirket yetkilisi Kenan Dinç yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

‘BİR ÇAY İKRAM ETTİK, 1,7 MİLYON LİRALIK DESTEK ALDIK’

“1980 yılında babamın kurduğu işletmemizde 40 yılı aşan bir süredir kendi markamızla ahşap kapı üretmekteyiz. Kardeşim Yasin ile birlikte babamızdan aldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımak gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut tesisimizde 6 bin m2 kapalı alana sahibiz. Yeni yatırımlar için sürekli araştırmalar yapıyorduk. TKDK uzmanlarıyla ilçemizi ziyaretlerinde karşılaştık. Bir çayımızı içmek ve destekler hakkında bilgi vermek istediklerini söylediler. Sohbetimiz sırasında yenilenebilir enerji yatırımı için destek olduğunu ve neden faydalanmadığımızı sordular. Biz böyle bir yatırım düşünüyorduk ama devletimizin destek verdiğinden o çay sohbeti sırasında haberdar olduk. Sonrasında gerekli çalışmaları yapıp fabrikamızın çatı yüzeyini değerlendirmek ve ilave bir gelir kapısı açmak amacıyla bu girişime karar verdik. Yatırımımızı merak edip bilgi almaya gelen herkese, "bir çay ikram ettik, 1,7 milyon liralık destek aldık", diye espri bile yapıyoruz.

‘ARTIK HEM KAPI HEM ELEKTRİK ÜRETİYORUZ’

Tesisimizde artık hem kapı hem de 904 kW kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımımız ile yıllık 1,5 milyon kWh elektrik üreteceğiz. İşletmemizin aylık elektrik tüketimi 50 bin liradır. Yaptığımız bu yatırımdan kazancımız ise ortalama olarak aylık 120 bin lira olacaktır. Bu yatırım sayesinde en önemli giderimizi karşıladığımız gibi ilave gelir de elde etmiş olacağız. Ayrıca, gururlandığımız bir hususu da dile getirmek istiyorum. Yatırımımız TKDK'nın Kargı ilçemizde bugüne kadar destek verdiği en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. TKDK’nın destek verdiği sektörlere ilgisi olup yatırım düşünen herkese desteklerden istifade etmelerini tavsiye ediyorum. İlçemizde meyve soğuk hava deposu kurmaya yönelik bir düşüncemiz var. Çatısında yenilenebilir enerji yatırımı olacak bir meyve soğuk hava deposu kurmak için TKDK çağrısını takip edeceğiz. Bu yatırıma karar vermemizde bizi yönlendiren, proje hazırlığımızda ve uygulama sürecinde her zaman yanımızda olan ve büyük bir özveriyle her sorunumuzla ilgilenen TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü yönetici ve personeline çok teşekkür ediyoruz.” (Haber Merkezi)