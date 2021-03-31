17 yaşındaki Rabia boğularak hayatını kaybetmiş

Samsun’da ailesi tarafından kaybolduğu ihbarının üzerine jandarma ekipleri tarafından, 29 Mart Pazartesi günü Yeşilırmak Nehri’nde cansız bedeni bulunan Rabia Şahin’in (17) suda boğularak hayatını kaybettiği tespit edilirken, genç kızın Çorum'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde atletizm yarışmalarında geçmiş dönemlerde önemli dereceler elde ettiği öğrenildi.

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi’nde 17 yaşındaki kızları Rabia Şahin’in kaybolduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızın cansız bedenini Yeşilırmak Nehri’nde bulmuştu. Olayla ilgili yapılan otopsi incelemeleri sonucunda 17 yaşındaki Rabia Şahin’de herhangi şiddet bulgusuna rastlanılmazken, suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İncelemeler sonrası Beyyenice Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde gözyaşları arasında toprağa verilen genç kızın atletizm sporunda önemli derecelerinin de bulunduğu öğrenildi. 2017 yılında Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında, Çorum'da düzenlenen kros yarışmasında, 2000 metre koşusunda üçüncü olan Rabia Şahin, o yıl düzenlenen Türkiye finaline katılmaya hak kazanmıştı.

Olayla ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

(İHA)