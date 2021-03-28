171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Personel alımında aranan özel/genel şartlarının yanı sıra başvuru yeri, şekil ve tarihleri ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız