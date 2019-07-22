18 yaşından küçük çocuklara tek dal sigara satışı yapılıyor

EROL TAŞKAN

Son günlerde aileler tarafından sıkça dile getirilen gizli bir tehlike, gençleri sigara tuzağına çekmeye devam ediyor. Dal sigara satışlarının arttığı yönünde serzenişlerde bulanan aileler, özellikle tütün ve nargile ürünü satan bazı işyerlerinin çocuklara bile tek dal sigara satışı yaptığını iddia ederek, şikayetlerini dile getirdi.



Tütün ve nargile ürünleri satan tüm işyerlerini töhmet altında bırakmanın yanlış olacağına da işaret eden veliler, "Elbette tüm esnafımızı töhmet altında bırakamayız, ancak bu durum birilerinin bu satışı yapmadığı gerçeğini de gizlemiyor. Tanesi 1 TL'den, 2 TL'den tek dal sigara satışı yapanlar var. Çocukların cahilliğinden yararlanıp bunu geçim kapısı haline çevirenlerle mücadele edilmesini bekliyoruz. Sigara kullanım yaşının çok düştüğü yönünde istatistik haberlerini duyuyor ve izliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de çocuklara sigara satışının yapılması yatıyor. Elbette aileler olarak bizlere de büyük sorumluluklar düşüyor. Ancak bizler elimizden geldiğince sorumluluğumuzu yerine getirirken, işin diğer yönünde bulunanların da sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz." dediler.