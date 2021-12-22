180 bini de geçtik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 180 bin 935 oldu.

Türkiye’de ise Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,4'ünü otomobil, %21,5'ini motosiklet, %17,0'ını kamyonet, %8,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %0,5'ini otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %3,6 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %19,4, kamyonette %13,6, kamyonda %10,3, otobüste %9,9, otomobilde %0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda %36,0, minibüste %14,6 ve motosiklette %2,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %55,5, kamyonda %35,4, traktörde %18,0, kamyonette %3,0 artarken otomobilde %34,1, özel amaçlı taşıtlarda %23,0, minibüste %22,2 ve otobüste %20,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %71,7'sini otomobil, %15,8'ini kamyonet, %4,8'ini motosiklet, %3,6'sını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 43 bin 837 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,2'si Renault, %11,1'i Fiat, %9,7'si Peugeot, %8,8'i Toyota, %7,4'ü Hyundai, %7,0'ı Volkswagen, %5,8'i Citroen, %5,7'si Honda, %3,5'i BMW, %3,2'si Opel, %2,6'sı Dacia, %2,6'sı Skoda, %2,4'ü Audi, %2,3'ü Ford, %2,2'si Mercedes-Benz, %1,9'u Volvo, %1,7'si Nissan, %1,3'ü Kia, %1,0'ı Seat, %0,9'u Suzuki ve %3,6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 87 bin 603 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)