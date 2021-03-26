184 uyarı, 11 karantina

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, 184 işyeri ve kişiler için ilk uyarısını yaparken, 11 kişi de karantina yurduna yerleştirildi.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Mart 2021 tarihleri arasında merkez ve ilçelerden 30 ihbar alındı. İhbarların 1 tanesi asılsız çıkarken 29 ihbar mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı. Ekipler, merkez ve ilçelerde 4 bin 79 kişi ve 18 bin 60 işyerini denetledi. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 11 tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 184 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerince aynı tarihler arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 11 kişi tutanakla tespit edilip yurda yerleştirilerek karantina altına alındı.

26 Mart 2021 tarihi itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 2 kişi olduğu belirtildi.